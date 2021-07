Stando alle ultime news provenienti dalla Spagna, Miralem Pjanic sarebbe pronto a ‘tradire’ il Barcellona, passando al Real Madrid. Niente Juventus, dunque, per il bosniaco

Miralem Pjanic, dopo una stagione complicata, si appresta a lasciare il Barcellona. Dalla Spagna, arrivano conferme in merito all’idea dei blaugrana di liberarsi del pesante ingaggio del centrocampista, che non ha reso come tutti si aspettavano con Koeman. L’addio dell’ex Juventus è funzionale ad un abbattimento dei costi, utile a garantire il rinnovo di Lionel Messi.

Calciomercato Juventus, niente Italia: Pjanic verso il Real

In questi giorni, così, il nome di Pjanic è tornato in orbita Juventus ma sarebbe stato offerto in Italia, anche a Milan, Inter, e all’estero a Psg e Chelsea. Tante squadre, per un futuro, dunque, tutto da scrivere ma che potrebbe essere clamorosamente ancora in Spagna. Secondo quanto riporta ‘ElGolDigital.com’, Pjanic, infatti, avrebbe deciso di negoziare il passaggio al Real Madrid, la rivale storica del Barcellona.