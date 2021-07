Al fianco di Roberto Mancini in conferenza stampa ha parlato anche Giorgio Chiellini. Il capitano della Nazionale si è soffermato anche sulla stima per Lukaku

Alla vigilia di Italia-Inghilterra in conferenza stampa hanno preso la parola il capitano Giorgio Chiellini e il ct Roberto Mancini. Ad aprire è stato proprio il difensore della Juventus, che nel presentare la finalissima ha sottolineato: “L’Inghilterra non è la Spagna, ha caratteristiche diverse. Penso che siano arrivate in finale le squadre che hanno dimostrato di più in questo Europeo. Basta dare uno sguardo al loro score per capire che sono solidi, fisici e che hanno grandi individualità in ogni reparto. Southgate ha portato avanti un’organizzazione da Euro 2016: non palleggiano come gli spagnoli ma sono forti in ogni reparto, hanno subito mezzo gol su punizione in tutto l’Europeo e appena hanno campo vanno a folate e ti fanno male”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Italia, la stima di Chiellini per Kane e il retroscena con Paratici

Pericolo pubblico numero uno per domani sarà Harry Kane, molto stimato da Chiellini e in passato accostato anche alla Juventus. Il difensore azzurro ha ammesso: “Di Kane ricordo un’amichevole a Torino con l’Inghilterra, mi ha subito impressionato. Ha tante qualità: è fisico, tecnico, sa fare assist, tirare bene da fuori e segnare su punizione. Le sue qualità mi hanno colpito tanto, ci ho giocato anche contro il Tottenham, l’ho visto ed è incredibile. Sono un suo grande estimatore, potete chiederlo a Paratici per conferma”.