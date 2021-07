Euro2020, Italia arrivata a Londra | Una sorpresa nel gruppo azzurro

L’Italia è arrivata a Londra: domani scenderà in campo per la finale di Euro2020 contro l’Inghilterra. Presente in gruppo anche Spinazzola

L’Italia è arrivata a Londra. La nazionale di Roberto Mancini domani sera sfiderà l’Inghilterra per la finale di Euro2020, dopo aver battuto ai rigori la Spagna in semifinale: un’occasione fondamentale per la squadra azzurra, che può replicare il successo del 1968, ma anche per il commissario tecnico di Jesi, che con il suo gruppo è stato in grado di realizzare un cammino trionfale al suo primo torneo nazionale.

Italia arrivata a Londra: in gruppo anche Spinazzola

Insieme al gruppo, tra l’altro, c’è anche Leonardo Spinazzola, atterrato con gli altri all’aeroporto di Luton, a nord della capitale inglese: l’esterno sinistro, uno dei protagonisti della cavalcata fino in semifinale, fermatosi durante la sfida contro il Belgio per la rottura del tendine d’Achille, si è aggregato alla spedizione londinese e si è presentato ai tifosi con l’ausilio delle stampelle. Il terzino giallorosso è pronto a sostenere il gruppo ricambiando l’affetto dimostrato in questa settimana che ha visto gli azzurri protagonisti contro la Spagna.

Gli azzurri alle 19:00 scenderanno in campo al centro sportivo del Tottenham, dove sono ospiti e che sarà la sede del ritiro dell’Italia in questi due giorni. Allenamento della vigilia per gli uomini di Mancini, che insieme a Vialli sogna di prendersi la rivincita su un campo dai ricordi amari: nel tunnel di Wembley, infatti, c’è l’immagine della Champions League del 1992, quella vinta dal Barcellona in finale contro la Sampdoria dei Gemelli del Gol proprio sul campo del tempio londinese.