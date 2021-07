Leonardo Spinazzola ha parlato delle sue emozioni in vista della finale, dell’infortunio e dell’Europeo azzurro

Ci sarà anche Leonardo Spinazzola domenica sera al fianco dell’Italia nella finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Dopo l’infortunio contro il Belgio, l’esterno azzurro si è operato ma tra domani e domenica raggiungerà i suoi compagni a Londra: “Sono più emozionato ora che se fossi stato con la squadra. Non vedo l’ora di raggiungere i miei compagni. Infortunio? Rimuovere quelle immagini è difficile, ma ora sono qui con la famiglia e penso alle cose belle della vita che ho”, ha raccontato a ‘Sky Sport’.

Commovente l’affetto dimostrato dai suoi compagni dopo Italia-Spagna, tra il coro e la maglia: “Sono stato due ore a ringraziare i miei compagni, aspettando che entrassero nel pullman e li ho richiamati. È stata un’emozione incredibile. Sapevo che li avrei raggiunti in una finale meravigliosa”. Nonostante le ultime due partite saltate, Spinazzola è stato uno dei migliori giocatori dell’Europeo: “Sì c’è più consapevolezza da parte mia adesso, era il palcoscenico più bello e importante della mia carriera e farlo a questi livelli è stato incredibile. Non dico da non credere, perché ho sempre creduto in me stesso. L’importante è rialzarsi, non bisogna mai smettere di credere in te stesso. Un po’ di fortuna poi devi averla, episodi, infortuni e ruolo ti cambiano la carriera”.

Spazio anche per una sorta di ‘pronostico’ sul tipo di partita che sarà Italia-Inghilterra: “Battiamo l’Inghiterra? Lo spero, partiamo col 50 e 50. Loro sono molto forti, con individualità incredibili. E hanno Sancho, Rashford e Foden in panchina. Ti dà l’idea di quanto sono forti, è incredibile. Poi non subiscono gol, sarà tosta ma noi siamo un grande gruppo e ce la possiamo fare. Il mio ritorno in campo? L’importante è tornare bene, poi un mese in più o in meno non cambia”.