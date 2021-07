Al posto di Alberto Rimedio e di Antonio Di Gennaro la Rai per la finale di Euro 2020 schiera Stefano Bizzotto e Katia Serra. Le reazioni social

La recente positività al Covid del giornalista Alberto Rimedio, ha portato la RAI a dover effettuare un cambio in corsa in cabina di commento in vista della finale di Euro 2020. Italia-Inghilterra sarà quindi affidata all’accoppiata composta da Stefano Bizzotto e Katia Serra. Ad accompagnare la nazionale fino all’ultimo atto sono stati invece Rimedio e Antonio Di Gennaro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Una scelta quella della RAI di proporre Bizzotto in telecronaca che ha inevitabilmente anche scatenato pareri e reazioni dei tifosi sui social:

Pagate 247 euro al mese per ascoltare Caressa delirare e vi lamentate per Katia Serra che in emergenza va a commentare una finale? Personalmente la preferisco a tanti altri e trovo ce ne siano di migliori. Detto questo: in bocca al lupo a lei e Bizzotto. — Marco La Scala ⚰️ (@cippiriddu) July 10, 2021

Ottima scelta @RaiSport la coppia Bizzotto/Serra per #ItaliaInghilterra. Finalmente una telecronaca adeguata. 😍😎 — Daniela, Rubry Rubacuori 🏳️‍🌈✨ (@dani_lettrice) July 10, 2021

Con tutto il rispetto per Rimedio, credo che #Bizzotto meriterebbe proprio di essere il telecronista delle partite dalla nazionale italiana.

Dispiace per il modo ma credo che sia il giusto riconoscimento per un giornalista serio colto e molto professionale — alessandro (@alexpinnisi) July 10, 2021

Io avrei preferito la coppia Bizzotto-Pasqual — Giacomo Da Rold 🇮🇹 (@gasa2mani) July 10, 2021

Per chiudere in bruttezza il suo pessimo #EURO2020 la #RaiSport di Auro Bulbarelli ed Enrico Varriale affida la telecronaca della finale Italia-Inghilterra alla pessima coppia Stefano Bizzotto e Katia Serra. — carotelevip (@carotelevip) July 10, 2021