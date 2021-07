Conte lancia l’Italia: “Con la Spagna non è stata fortuna. Contro l’Inghilterra senza paura”

Conte torna a parlare dell’Italia di Mancini e della finale raggiunta contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Le sue dichiarazioni

Sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex ct Antonio Conte carica gli azzurri in vista della finalissima di Euro 2020 contro l’Inghilterra: “L’Italia è arrivata in finale con pieno merito. Perché si è dimostrata più completa di ogni avversario incontrato e capace di gestire diverse situazioni di gioco. Cercando di mantenere sempre una propria idea, identità e stile, ma sapendosi anche adattare agli avversari. A volte ha dominato, altre volte ha mostrato resilienza, carattere e spirito di sacrificio esaltando le qualità collettive e individuali”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“Il grande merito di Mancini è aver dato alla squadra tante conoscenze che i giocatori dimostrano di aver mandato a memoria. Il nostro c.t. deve andarne orgoglioso”, ha proseguito l’ex Juve e Inter. E sulla partita di domenica: “L’Inghilterra aspetta questa partita da una vita. Non hanno mai vinto gli Europei e l’unico trionfo ai Mondiali è datato 1966. L’aiuto di Wembley può essere una spinta enorme ma anche una zavorra, perché i calciatori potrebbero sentire la pressione. Noi avremo meno tifo sugli spalti, ma più esperienza di loro in campo. Sappiamo cosa significa disputare le finali. E sappiamo anche come si vincono”.