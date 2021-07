La Lazio attende il ritorno di Luis Alberto. Una situazione che ha agitato l’ambiente e che porta ad inevitabili sentori di calciomercato Juventus e Milan

È iniziata con un vero e proprio giallo la nuova stagione della Lazio, che ha iniziato il giro di visite mediche che precede il ritiro di Auronzo di Cadore, senza però Luis Alberto. Assente il trequartista spagnolo che ha di fatto agitato ulteriormente l’ambiente biancoceleste come evidenziato anche da ‘Il Messaggero’ che sottolinea come Lotito sia furioso per l’atteggiamento del giocatore. Un gesto che non gli verrà perdonato e che oltre ad una multa inevitabile, potrebbe nel caso estremo anche portare il calciatore fuori rosa qualora non si arriverà ad una tregua e non ci sarà un chiarimento. Si tratterebbe comunque di una soluzione estrema e che potrebbe anche influire negativamente sul mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Milan e Juventus in agguato per Luis Alberto: la situazione

Luis Alberto è un calciatore importante per la Lazio che ne fa una valutazione che oscilla tra i 50/60 milioni di euro, mentre il suo entourage non avrebbe in mano proposte superiori ai 20/25 milioni bonus inclusi. Come evidenziato da ‘Il Messaggero’ il procuratore dello spagnolo è pronto ad arrivare nella capitale per valutare la situazione: sullo sfondo in particolare ci sono due squadre italiane. C’è il Milan, che cerca il dopo Calhanoglu, ma che non avendo molti soldi a disposizione potrebbe mettere sul piatto Romagnoli e tentare Saelemaekers. L’altra in agguato è la Juventus che però ha come priorità economica Manuel Locatelli in questo momento. All’estero infine non vanno sottovalutate le posizioni di Atletico Madrid e anche del Real di Ancelotti che un anno fa sembrava gradire Luis Alberto, ai tempi dell’Everton. Sarri intanto rimane in silenzio e spera di partire col piede giusto.