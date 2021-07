CM.IT | Lazio, giallo Luis Alberto: visite disertate, la società lo attende

Le ultime di Calciomercato.it sul futuro di Luis Alberto: trequartista della Lazio di Maurizio Sarri. Ecco tutti gli aggiornamenti

Primo giorno di raduno per la Lazio e subito un giallo a Formello. La squadra biancoceleste, nella giornata di ieri, ha iniziato il giro di visite mediche che precede la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore, fissata per sabato 10 luglio. Tra i giocatori attesi nel quartier generale c’era anche Luis Alberto, che però non si è presentato. L’assenza dello spagnolo ha agitato l’ambiente, ma da Formello filtra tranquillità: il centrocampista avrebbe chiesto un permesso.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’assenza di Luis Alberto fa comunque rumore. Il club conta che lo spagnolo si presenti tra oggi e domani per poi partire con il resto della squadra per il Veneto. Maurizio Sarri lo aspetta, gli ha promesso un ruolo chiave, lo considera un incedibile, ma pretende allo stesso tempo rispetto verso la Lazio ed i suoi compagni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Lazio, ora che succede con Luis Alberto

Luis Alberto vicino all’addio? Ipotesi, al momento, lontana, anzi lontanissima. Il presidente Claudio Lotito chiede almeno tra i 40 e i 50 milioni di euro per il cartellino ed offerte a Formello non sono arrivate. L’Inter poteva essere una pretendente, considerando anche i rapporti con Simone Inzaghi, ma l’arrivo di Çalhanoğlu ha chiuso ogni possibilità. I tifosi sperano di vedere quanto prima il Mago a Formello e già sognano i suoi assist per i tagli di Immobile.

Valerio Cassetta-Marco Barbaliscia