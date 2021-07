L’agente Tinti e il suo socio Montipò sono giunti nella sede dell’Inter in viale della Liberazione. Nel summit i discorsi possono virare anche su Raspadori

Movimento in viale della Liberazione. Come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, l’agente Tinti, insieme al socio Montipò e al responsabile del settore giovanile Samaden, sono nella sede dell’Inter per discutere del futuro dei giovani Wieser, Bonfanti e Abiuso. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nei discorsi con la dirigenza nerazzurra può finire anche Raspadori, attaccante del Sassuolo obiettivo per l’attacco di Inzaghi.