Verratti ha parlato in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, poi ha esaltato la difesa azzurra

Marco Verratti è già in clima partita in vista della finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “L’Inghilterra ha fisicità e giocatori bravi tecnicamente, ha preso un solo gol in tutto il torneo. E’ solida, ha equilibrio e credo abbia meritato di trovarsi in finale. Sarebbe veramente un sogno vincere a casa loro. Arbitraggio? L’arbitro farà una grande prestazione, non credo si possa far condizionare. Rigore dato a Sterling contro la Danimarca? Generoso, non l’avrei fischiato… Ma pensiamo a noi”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Italia, Vieri: “Siamo una grande squadra. Bonucci e Chiellini perfetti e Chiesa…”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Verratti ha parlato anche di Bonucci e Chiellini: “Ci fanno sentire al sicuro. Noi centrocampisti abbiamo fiducia in loro e questo ci permette di andare sempre in avanti a pressare. Più passano gli anni e più migliorano, sono importantissimi per noi dentro e fuori dal campo”.