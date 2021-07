Italia: Vieri commenta la finale raggiunta dagli azzurri di Mancini e il percorso della Nazionale. Da Bonucci e Chiellini a Donnarumma

È un’Italia che sogna e fa sognare quella di Roberto Mancini che ha raggiunto la finale di Euro 2020. In un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, Bobo Vieri ha parlato così degli azzurri: “Se non perdi mai vuol dire che hai anima. E se non perdi mai giocando a calcio, sei squadra. Una grande squadra. Tutta Italia, e tutti gli italiani nel mondo, oggi guardano la Nazionale: la grandezza non sta nella finale, quella l’abbiamo già vinta. Sta nel percorso fatto per arrivarci. Nella rivoluzione che ha fatto il Mancio”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E sui singoli: “Bonucci e Chiellini insieme sono perfetti, non li cambio con nessun’altra coppia in Europa. Se al Chiello si potessero mettere due polpacci nuovi, potrebbe giocare fino a cinquant’anni. Chiesa? Sta anche diventando più freddo davanti alla porta, ma ha ragione il Mancio: può segnare di più. Ha tutto per farlo. E Donnarumma è già il miglior portiere del mondo”.