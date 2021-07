Calciomercato Milan e Juve: Luis Alberto non si presenta alle visite mediche della Lazio. Futuro ancora in bilico

La nuova Lazio di Maurizio Sarri riparte senza i Nazionali ancora impegnati ad Euro 2020… e Luis Alberto. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il fantasista spagnolo non si è presentato nella giornata di ieri alle visite mediche di inizio stagione. Il 28enne era atteso all’Isokinetic per i test fissati nel primo pomeriggio con il resto dei compagni. La società non ha voluto amplificare casi nel primo giorno di Sarri, ma non è escluso che scatti una multa per il giocatore. Resta dunque il mistero sulla data del suo arrivo nella capitale, con il giocatore che avrebbe chiesto dei giorni di vacanza aggiuntivi. E il Milan e la Juventus sono alla finestra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Lazio, Luis Alberto salta le visite mediche | Le ultime

Dietro l’assenza dello spagnolo, riferisce il quotidiano romano, ci sarebbe però la sua tentazione e l’idea di lasciare i biancoceleste nonostante un rinnovo di contratto firmato soltanto un anno fa. La società sta cercando di mediare per capire le reali intenzioni dell’ex Liverpool. Luis Alberto è già stato accostato in Serie A a Milan e Juventus, e ha mercato anche in Spagna. Tuttavia, per privarsi del giocatore Lotito parte da una richiesta di almeno 50 milioni di euro. A ‘Radio Radio’, il giornalista Sandro Sabatini ne ha parlato così: “La Lazio deve chiarire subito la posizione di Luis Alberto. Se il ritardo è dovuto ad un capriccio o al fatto che ci sia stato un problema con gli aerei o altro. Di certo capita spesso che lo spagnolo sia scontento e non ci dimentichiamo che dopo l’addio di Calhanoglu, il Milan deve ancora assegnare la maglia numero 10… Sarebbe ideale per sostituirlo visto che lo stesso Inzaghi ieri in conferenza ha detto che hanno caratteristiche simili”. Prima ‘grana’ da nuovo allenatore della Lazio, dunque, per Maurizio Sarri.