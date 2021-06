Calciomercato, Milan e Juve su Luis Alberto | Le ipotesi di scambio! Cifre e dettagli

Calciomercato: Milan e Juve puntano Luis Alberto. Ecco la richiesta di Lotito e le ipotesi di scambio con la Lazio. Tutte le cifre e i dettagli

Si infiamma anche il calciomercato della Lazio, per il momento principalmente in uscita. Diversi gioielli biancocelesti sono infatti finiti nel mirino delle big. Negli ultimi giorni si è anche parlato dell’ipotesi Inter per Manuel Lazzari: come raccontato da Calciomercato.it, però, non c’è alcuna intesa tra Lotito ed il club nerazzurro per il laterale. Allo stato attuale la Lazio non ha intenzione di privarsi dell’ex SPAL, fedelissimo di Simone Inzaghi. Ma non solo. Come noto, i più corteggiati sono Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In particolare, riferisce ‘Il Messaggero’, il fantasista spagnolo fa gola a Milan, Juventus e anche Real Madrid. Ecco le due ipotesi di scambio in Serie A. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, carte Romagnoli e Arthur | Milan e Juve su Luis Alberto!

Lo spagnolo è ovviamente ritenuto un giocatore importante da Sarri, ed è valutato almeno 60 milioni di euro da Lotito, ma la Lazio potrebbe riflettere sulla sua cessione in caso di offerta irrinunciabile. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il Milan e la Juventus sono sulle tracce del giocatore: la società rossonera può inserire nell’affare Alessio Romagnoli come possibile contropartita, oltre ad un conguaglio di circa 30 milioni di euro. Il club bianconero potrebbe invece giocarsi la carta Arthur, situazione questa più complicata soprattutto alla luce dell’alto ingaggio percepito alla Juve dal brasiliano, da circa 5 milioni netti l’anno. In ogni caso, sia il Milan che la Juventus pensano a Luis Alberto. Staremo a vedere.