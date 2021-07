Milan, Napoli e Atalanta seguiranno con attenzione il primo turno dei preliminari di Champions League: nel mirino un calciatore

La Champions League è ripartita ieri sera con le gare del primo turno preliminare che proseguiranno anche oggi. Partite che attirano l’attenzione non soltanto per scoprire le possibili partecipanti alla principale competizione europea, ma anche per scoprire qualche calciatore buono in ottica mercato. Lo sa bene il Milan, ma anche Atalanta e Napoli che butteranno un occhio interessato alla sfida tra il Malmoe e lo Skonto Riga.

Una sfida che vedrà un campo un calciatore sul quale rossoneri, nerazzurri e azzurri hanno messo gli occhi addosso: Anel Ahmedhodzic. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Milan, Drago: “Kessie? Maldini fa bene, spero”…

Calciomercato Milan e Napoli, occhi su Ahmedhodzic

Ventidue anni, difensore centrale con un passato in Inghilterra nel Nottingham Forrest, Ahmedhodzic è da tempo nel mirino dei rossoneri – come riferisce ‘goal.com’ – che hanno chiesto informazioni al suo agente. Accostato nei mesi scorsi anche all’Atalanta, il 22enne piace anche al Napoli che ha bisogno di sistemare il pacchetto arretrato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Proprio gli azzurri sarebbero la squadra più interessata: la valutazione del calciatore si aggira sui 10 milioni di euro, ma il club di De Laurentiis non è pronto ad andare oltre i 5-6 milioni