Possibile svolta nel mercato della Juventus: lo stop di un paio di mesi cambia i piani del Psg, irrompe un club spagnolo sul bianconero

Potrebbe esserci una novità nelle future mosse di mercato della Juventus. Il club bianconero fa i conti con gli acciacchi di un suo calciatore e lo spettro di una possibile operazione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Si parla di Arthur che, come raccontato da Calciomercato.it, è in attesa di capire le sue condizioni e se il problema dello scorso anno può essere considerato un ricordo oppure sarà necessario andare in sala operatoria con uno stop che si stima in un paio di mesi. Proprio questa ipotesi, secondo quanto si legge su 'elgoldigital.com', spegnerebbe l'interesse del Psg per il brasiliano ex Barcellona. Il club parigino non farebbe partire l'assalto se non dietro rassicurazioni sulle condizioni fisiche del calciatore.

Calciomercato Juventus, Arthur nel mirino del Siviglia

Come si legge sul portale spagnolo, la ritirata del Psg non sarebbe sinonimo di permanenza di Arthur alla Juventus. Il brasiliano, infatti, sarebbe uno degli obiettivi di mercato del Siviglia, club disposto anche a prenderlo in prestito e attendere gli eventuali due mesi di stop.

La Juventus da parte sua, sarebbe pronta anche a cedere Arthur senza attendere la valutazione di Allegri nel ritiro.