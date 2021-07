Il Barcellona è pronto a liberarsi di Miralem Pjanic che non sarà presente alla ripresa della preparazione per la nuova stagione: Juventus (e non solo alla finestra)

La decisione è ormai presa, resta soltanto da stabilire il quando, anche se pure da questo punto vista c’è un’indicazione chiara. Miralem Pjanic lontano dal Barcellona. Il centrocampista bosniaco ha vissuto una prima stagione decisamente al di sotto delle attese. Poco impiegato, fuori dal progetto di Koeman, con i dubbi che sono via via cresciuti sull’oneroso investimento fatto per portarlo al ‘Camp Nou’. Così la decisione sembra ormai presa: l’ex Roma e Juventus lascerà la Spagna in questa finestra di calciomercato.

Il Barcellona vuole liberarsene il prima possibile, con i bianconeri tra le pretendenti al suo acquisto. La Juve dovrà vedersela con il Tottenham dell'ex Paratici e anche l'Arsenal che, secondo quanto riferisce 'Sport', sarebbe entrato nella gara per il 31enne di Tuzla.

Calciomercato Juventus, niente preparazione per Pjanic

Secondo lo stesso quotidiano spagnolo una svolta per Pjanic potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il centrocampista bosniaco, infatti, non sarà presente all’inizio del pre-campionato del Barça. La squadra di Koeman si ritroverà il 9 e 10 luglio per le visite mediche di inizio stagione. Due giorni dopo, il 12 luglio, il primo allenamento: Pjanic però non ci sarà.



Per lui, dopo il no all’offerta di ‘carta libera’ del Barcellona, restano le ipotesi Juventus, Arsenal e Tottenham. Con una certezza: il club catalano vuole chiudere l’affare il prima possibile.