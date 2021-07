Calciomercato Milan, ultimatum Giroud | Ecco il piano B

Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per Giroud ma si danno un tempo: ecco l’alternativa all’attaccante francese

Il Milan continua a premere per Olivier Giroud, l’attaccante francese è da tempo l’obiettivo principe per la prima linea rossonera. Per ora, trovato l’accordo con il giocatore, ma manca l’intesa tra quest’ultimo e il Chelsea per l’addio. I rappresentanti del bomber continuano il dialogo con i ‘Blues’, secondo il ‘Corriere dello Sport’ il Milan non vuole però attendere ancora troppo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, giallo Kessie | Il rinnovo è un rebus: intrigo internazionale

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Diavolo vorrebbe chiudere entro questa settimana per dare già da metà luglio il rinforzo tanto atteso a Pioli. Qualora la situazione non si sbloccasse, si virerebbe sul piano B rappresentato da Luka Jovic. Il serbo del Real Madrid piace da tempo e potrebbe arrivare in prestito, l’ostacolo in questo caso sarebbe quello dell’ingaggio.