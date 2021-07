Il Milan non guarda solo nomi altisonanti per rinforzarsi: in Italia ci sono tanti giovani di talento che si sono messi in mostra, ma c’è tanta concorrenza

Il Milan tiene d’occhio tante occasioni sul calciomercato. La linea di Maldini e Gazidis è abbastanza chiara e continuerà a essere la stessa: puntare su giocatori giovani e talentuosi che già hanno dimostrato qualcosa ma che devono ancora esplodere. E a loro aggiungere dei calciatori esperti in grado di accelerarne la crescita, vedi Ibrahimovic, Mandzukic e un altro obiettivo come Olivier Giroud. A centrocampo bisogna però risolvere la questione Tonali, visto che non è ancora stato trovato l’accordo definitivo con il Brescia sullo sconto e le varie contropartite. In mediana, intanto, il Milan osserva anche altri giocatori.

I rossoneri sono infatti tornati a parlare anche di Bakayoko con il Chelsea, ma tiene d’occhio anche i talenti della Serie A. Come Svanberg del Bologna di Sinisa Mihajlovic, reduce da una buonissima stagione. Non a caso sullo svedese, sfortunato nell’Europeo in cui ha avuto il Covid, ci sono parecchie altre squadre di Serie A. Come riporta ‘Il Corriere di Bologna’, per il classe ’99 la concorrenza è folta e vede le squadre più importanti del nostro campionato: come vi avevamo raccontato già alcuni giorni fa, su di lui ci sono anche Juventus, Inter, Atalanta e Napoli. Il contratto di Svanberg scade nel 2023 e il Bologna dovrà cercare di spingere per il rinnovo per non incappare in brutte sorprese e rafforzare la sua posizione in sede di un’eventuale trattativa. Per lo svedese gli interessamenti arrivano anche da Lazio e da club esteri inglesi e spagnoli.