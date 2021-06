Calciomercato Juventus e Milan, mezza Europa su Svanberg | Le ultime

Tante big della Serie A hanno messo gli occhi su Mattias Svanberg: tra queste, ci sono Juventus e Milan. Le ultime di Calciomercato.it

Mattias Svanberg ha disputato una grande stagione con la maglia del Bologna, segnando anche cinque gol con due assist in campionato. Il suo rendimento coi rossoblu non è passato inosservato, anche perché si tratta di un centrocampista classe ’98 con tanti margini di miglioramento e nazionale svedese. Tante big della Serie A e non solo si sono fatte avanti e chiesto informazioni al Bologna per il giocatore.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Giroud-Milan, distanza tra le parti: si aspetta un passo di Maldini

Juventus, anche Milan e Napoli su Svanberg

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Juventus e il Milan sono molto interessate a Svanberg. Ma non solo. Anche Napoli, Atalanta e Lazio hanno manifestato apprezzamenti per il centrocampista svedese. C’è la fila, perché non si tratta solamente di squadre italiane: a queste, si aggiungono i club di Premier League e l’Atletico Madrid, col direttore sportivo Andrea Berta che lo ha messo nel mirino per rinforzare la rosa di Simeone. Il centrocampista del Bologna sarebbe felice di continuare la propria carriera in Italia, ma non esclude un’esperienza all’estero, soprattutto in Premier.