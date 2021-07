Arriva un nuovo capitolo riguardo al tema Superlega: ecco la decisione del Tribunale commerciale di Madrid in merito alle sanzioni UEFA

Non siamo ancora giunti alla conclusione della questione Superlega. La nuova competizione ideata da una cerchia ristretta di grandi club europei – andata presto in fumo – continua a far discutere. Di recente la ‘A22’, società che sta dietro alla Superlega, aveva presentato una mozione al Tribunale di Madrid con l’obiettivo di cancellare l’accordo tra la UEFA e i 9 club che hanno rinunciato al progetto. Ora si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda. Il giudice del tribunale di Madrid Manuel Ruiz de Lara avrebbe dato un ulteriore appoggio alla Superlega, come rivelato da ‘confilegal.com’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La UEFA e il presidente Aleksander Ceferin devono “astenersi dall’escludere i club della Superlega (Juventus, Barcellona e Real Madrid ndr) dalle massime competizioni europee“. In caso contrario, il massimo organo calcistico europeo “andrebbe incontro a multe e alla possibilità di incorrere nel reato di disobbedienza ad un’autorità giudiziaria”. Il Tribunale precisa, inoltre, che devono essere annullate “le sanzioni riguardanti la riduzione del 5% degli introiti e la contribuzione al Fondo di Solidarietà con 15 milioni di euro, oltre all’obbligo di sciogliere la Superlega”. Fra ottobre e novembre 2021, infine, dovrebbe arrivare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea a proposito del presunto ruolo dominante di UEFA e FIFA.

Emanuele Tavano