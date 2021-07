Euro 2020, Conte: “Italia squadra vera. Il Belgio non parte favorito”

L’Italia scenderà in campo domani sera contro il Belgio per i quarti di Euro 2020. Antonio Conte ha commentato proprio il percorso azzurro

Missione Belgio per l’Italia di Roberto Mancini, impegnata domani sera per i quarti di finale di Euro 2020. Sfida ostica quella contro i diavoli rossi che nel 2016 vide la grande impresa della Nazionale all’epoca allenata da Antonio Conte. Lo stesso ex ct ha rilasciato un’intervista a ‘L’Equipe’ in merito proprio agli Europei: “È un Europeo particolare perché la pandemia ha condizionato molto la preparazione delle squadre. Il livello di gioco di qualche squadra, anche di alcune delle favorite che sono già state eliminate, ne ha risentito. Il Covid ha avuto un effetto drammatico per il calcio”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Conte ha proseguito elogiando l’Italia e il lavoro di Mancini: “L’Italia è una delle squadre che fanno eccezione perché ha trovato un equilibrio tra la fase offensiva, quella difensiva e un gioco collettivo. Non si rimane imbattuti per 31 partite per caso. Rispetto alla mia Italia del 2016 ci sono delle analogie: il punto in comune più importante è che stiamo parlando di due squadre con il proprio equilibrio e la loro identità di gioco. L’Italia di Mancini è una squadra vera, unita”.

BELGIO – “Non credo che il Belgio sia favorito, sarà una partita equilibrata. Dipenderà dalla determinazione e dall’attenzione ai dettagli. La vittoria contro il Belgio nel 2016? Forse erano più forti, ma dimostrammo di essere più squadra di loro. Lukaku? Ad oggi è uno dei migliori attaccanti al mondo. aveva già importanti doti fisiche e tecniche, ma in questi due anni l’abbiamo fatto progredire ancora nella sua presenza all’interno della partita, sul lavoro di squadra e sulla lucidità davanti alla porta”.