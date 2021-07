Nicolò Zaniolo è stato costretto a saltare gli Europei, ma fa il tifo da casa ed è convinto della forza della squadra di Mancini

Nicolò Zaniolo sta letteralmente scalpitando per tornare in campo. A breve potrà farlo, dal momento che anche ieri il professor Fink gli ha confermato le buonissime impressioni nell’allenamento svolto a Trigoria. Nel frattempo guarda la Nazionale da casa agli Europei, dove in realtà sarbbe stato anche lui se non si fosse messo di mezzo l’ennesimo grave infortunio al ginocchio. “Ora sto benissimo e non vedo l’ora di ricominciare”, ha detto Zaniolo.

Intanto “tifo come un matto davanti alla televisione quando gioca l’Italia. Il prossimo anno c’è il Mondiale, e non nascondo che stavolta mi piacerebbe davvero esserci”, le parole nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il talento della Roma è fiducioso per la partita col Belgio di domani: “Non credo che l’Italia sbaglierà. Loro sono forti, hanno un fenomeno come Lukaku ma abbiamo giocatori in grado di metterli in difficoltà. Se vinciamo? Non dico niente, vista la Francia. Ma arrivati a questo punto chi non avrebbe paura dell’Italia? Credo nessuna”. Infine su Mourinho: “Siamo tutti gasati, perché non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui”.