Domani alle 14:30 il presidente Andrea Agnelli parlerà ai giornalisti in conferenza stampa. La Juventus programma le prossime mosse

A partire dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, la nuova Juventus inizia a prendere decisamente forma. Dopo un'annata di transizione conclusa comunque con la qualificazione Champions accompagnata da Coppa Italia e Supercoppa italiana, la società torinese è chiamata a risollevare prontamente la testa, lottando nuovamente per i massimi obiettivi sia in patria che in Europa. Il cambio di rotta è arrivato quindi già con l'addio ad Andrea Pirlo e il conseguente rientro in panchina di Allegri, ma la programmazione del club di Agnelli non si ferma certamente qui.

Domani, giovedì 1° luglio 2021 alle ore 14.30, presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium, si terrà inoltre la conferenza stampa di presentazione della nuova organizzazione dell’area sportiva del club bianconero, che vedrà presente anche lo stesso presidente Agnelli. Domani sarà quindi il giorno per sentire nuovamente la ‘voce’ della Nuova Juve.