Le ultime sull’affare tra l’Atalanta e Juan Musso, portiere dell’Udinese che dovrebbe accasarsi in quel di Bergamo. Agente pronto a chiudere

Colpo in arrivo in casa Atalanta. I nerazzurri di Gasperini si preparano ad accogliere Juan Musso come nuovo portiere. L’estremo difensore argentino classe 1994, accostato in passato anche all’Inter, lascerà quindi Udine dopo un’altra annata da grande protagonista in Friuli, pronto a calarsi nell’ambizioso palcoscenico della Champions. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Milan, ci siamo per Brahim Diaz: accordo in via di definizione

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus, Milan e Roma sul ‘nuovo Lukaku’: ecco la richiesta

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, Vicente Montes, agente dello stesso Musso è in queste ore a Bergamo per chiudere l’accordo per il contratto del portiere argentino con l’Atalanta.