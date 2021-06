Nuova svolta in ottica calciomercato Juventus. Chelsea e Psg su Pjanic, Agnelli può fare il colpo sacrificando Bentancur

Il futuro di Miralem Pjanic sembra sempre più lontano dal Barcellona. Il centrocampista bosniaco ex Juventus, dopo lo scambio con Arthur e il cambio di maglia la scorsa estate, non ha convinto in Catalogna e non rientrerebbe nei piani di Koeman per la prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Pjanic non è nelle grazie del tecnico e in diverse occasioni è stato panchinato dall’ex Ct dell’Olanda perdendo i gradi di titolare. Il classe ’90 si aspettava un altro impatto con la squadra blaugrana e l’annata deludente potrebbe portarlo già lontano dal ‘Camp Non’ in questa sessione estiva del mercato. I rumors su un possibile ritorno a Torino non sono confermati, con l’affare che risulta molto complicato nonostante il desiderio del giocatore di tornare in bianconero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, da Pjanic e Paredes a Jorginho e Bentancur: che intreccio

Le pretendenti comunque a Pjanic non mancherebbero: oltre al Paris Saint-Germain dell’estimatore Leonardo, potrebbe infatti farsi sotto in modo concreto anche il Chelsea per il nazionale bosniaco. Da questo punto di vista – scrive il ‘Sun’ – il sodalizio campione d’Europa sarebbe disposto anche a sacrificare Jorginho per arrivare al cartellino di Pjanic. Il regista della Nazionale azzurra sta ben figurando anche agli Europei, ma il suo ingaggio è troppo oneroso per il Barça.

Ecco allora che torna in ballo la Juve, che può trasformare lo scambio in un affare a tre. In diretta su Twitch, il giornalista Luca Momblano ha annunciato: “Paredes è stato messo ufficialmente sul mercato dal Psg ed il suo nome è sul taccuino della Juventus. Ma devono uscire due centrocampisti, di cui uno è Ramsey“. L’altro potrebbe essere Bentancur, vecchio pallino del Barcellona, che completerebbe il quadro con Pjanic in Francia.