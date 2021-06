Calciomercato Inter, i nerazzurri chiedono informazioni per un possibile acquisto a zero: contatti avviati

L’Inter prova a stringere i tempi per altri acquisti dopo Calhanoglu. Nerazzurri che si preparano a salutare Hakimi e hanno già un nome come suo sostituto. Come raccontato da Calciomercato.it, prende piede per l’Inter l’ipotesi Bellerin. E proprio nella trattativa per il laterale dell’Arsenal, spunta un altro possibile colpo, con addirittura ipotesi a parametro zero.

Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’Inter avrebbe chiesto informazioni al procuratore di Bellerin su un altro suo assistito, Onana. Il portiere è in scadenza con l’Ajax nel 2022 ed è squalificato fino a novembre per violazione delle norme antidoping. L’intenzione del giocatore sarebbe comunque rimanere in Olanda, ma al termine della stagione potrebbe essere un ottimo acquisto a parametro zero.