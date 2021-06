Calciomercato Inter, ribaltone totale | Doppia beffa e Inzaghi gelato

L’Inter valuta diversi nomi sul calciomercato a caccia di profili adatti al gioco di Simone Inzaghi. C’è la svolta per due calciatori, ma non in positivo per i nerazzurri

L'Inter ragiona sulle dinamiche di calciomercato, alla ricerca di profili adatti per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno necessità di cedere per sistemare il bilancio e per far quadrare i conti in casa Suning. In particolare, l'addio di Achraf Hakimi è ormai cosa fatta, con il club nerazzurro che andrà a incassare una cifra sui 70 milioni di euro.

Potrebbe non essere l'unico addio alla Beneamata, ma, al netto degli stravolgimenti in uscita, i nerazzurri dovranno andare a caccia anche di profili in entrata per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Il focus del calciomercato nerazzurro, dopo l'arrivo di Hakan Calhanoglu, si concentra in particolare sugli esterni. Se a destra la pista calda sembra quella che porta a Hector Bellerin, nome di cui si parla molto nelle ultime ore, il casting è aperto a sinistra, come vi abbiamo riportato anche negli scorsi giorni: le ultime notizie per Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra non sembrano per nulla positive.

Calciomercato Inter, sfumano due nomi per Inzaghi: non solo Jordi Alba

E’ notizia di ieri lo stop incassato dall’Inter per Jordi Alba. L’esterno spagnolo ha deciso, infatti, di restare al Barcellona e onorare il contratto fino al 2024, sentendosi ancora centrale nel progetto nerazzurro. Una pista che hanno percorso intensamente in Spagna negli ultimi giorni e non si concretizzerà. Non sarà l’unica, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’.

Da diverse settimane, si parla del possibile addio di Marcos Alonso al Chelsea e il Barcellona, insieme all’Inter, in prima fila per acquisire le prestazioni dell’esterno sinistro. Come riportano dalla Spagna, arriva il dietrofront per il laterale spagnolo: Tuchel lo ritiene essenziale per il suo progetto tecnico-tattico. In grado di disimpegnarsi sia da centrale che da esterno, è prezioso per il Chelsea e i Blues ora puntano a trattenerlo a tutti i costi. Dopo Alba, un’altra pista che sfuma per i nerazzurri, che dovranno continuare a cercare un nuovo mancino a sinistra.