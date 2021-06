Calciomercato, Milan beffato | Dalot dice sì ad Ancelotti

Carlo Ancelotti ha messo seriamente gli occhi su Diogo Dalot, beffando il Milan: arriva il sì del giocatore

Il Milan è alle prese con la trattativa con il Manchester United per Diogo Dalot, dov’è tornato dal prestito dopo una buona stagione. Pioli e Maldini vorrebbero riaverlo dai Red Devils ancora una volta in prestito, e attendono una risposta come vi abbiamo già raccontato. Il portoghese è stato chiamato da Fernando Santos per partecipare a Euro 2020, al posto di Joao Cancelo positivo al Covid-19. C’è un altro top club interessato a Dalot, con un grande ex che farebbe uno sgarbo non da poco al Milan: è Carlo Ancelotti, che vorrebbe la firma del terzino destro.

Milan, il Real Madrid su Diogo Dalot

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Adran Odriozola non rientra nei piani del Real Madrid, così Ancelotti è alla ricerca di un nuovo terzino destro. L’allenatore italiano ha messo gli occhi su Diogo Dalot, che il Manchester United valuta sui 15 milioni di euro. I Red Devils non sono molto convinti di cedere il giocatore, ma dalla Spagna riferiscono che i Blancos alla fine riusciranno a spuntarla, perché il giocatore ha già detto sì. Questo metterebbe nei guai il Milan, che ha già perso dei pezzi importanti come Donnarumma e Calhanoglu.