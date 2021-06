Il Milan monitora la situazione di Ceballos, in uscita dal Real Madrid. Sul centrocampista spagnolo ci sarebbe però anche la Lazio

Il Milan a caccia di un profilo di livello che possa prendere il posto di Dani Ceballos dopo il doloroso addio di Calhanoglu, accasatosi all’Inter dopo il mancato rinnovo con il club rossonero. Tanti i nomi tra centrocampo e trequarti per lo scacchiere di Pioli, nel quale spicca anche Dani Ceballos. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Il Milan ripensa a Batshuayi: ecco le condizioni dell’affare

Il talento spagnolo è stato accostato anche in passato al Milan e potrebbe cambiare maglia dopo le due stagioni in prestito all’Arsenal. Il Real Madrid lo ha messo nella lista dei cedibili, con il giocatore che non rientrerebbe nelle grazie di Carlo Ancelotti per il nuovo corso dei ‘Blancos’.

Milan, concorrenza Lazio: duello per Ceballos

Ceballos ha un contratto in scadenza nel 2023 e il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra abbordabile per il Milan. Occhio però alla concorrenza ‘interna’ per Maldini e Massara. Stando infatti a ‘El Confidencial’, anche la Lazio avrebbe messo nel mirino il centrocampista classe ’96. Tare starebbe valutando il profilo di Ceballos per Sarri, soprattutto se dovesse materializzarsi una cessione eccellente nell’undici biancoceleste. Stando quindi al portale iberico, potrebbe profilarsi un duello tutto italiano per lo spagnolo.