La Juventus accelera per Milenkovic. Scambio o solo cash: ecco le ultime

Filo diretto Juventus-Fiorentina per Vlahovic, ma anche se non soprattutto per Milenkovic. Il difensore serbo è in scadenza nel 2022 e, soprattutto, in rottura con il club di Commisso poiché non intende rinnovare. Per questo è pressoché certa la sua cessione in questa finestra di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, l’indiscrezione: è fatta per Locatelli | Ecco formula e cifre

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Stando a ‘paolobargiggia.it’, i bianconeri ha in mente di spingere sull’acceleratore nella prossima settimana. In questo momento l’offerta ai viola prevede uno scambio con Rugani, tornato dal prestito al Cagliari e fuori dal progetto tecnico di Allegri. In caso di rifiuto, Cherubini e soci proveranno a chiudere l’affare senza contropartite. Per la medesima fonte, Milenkovic può diventare un giocatore della Juventus per ‘soli’ 10 milioni di euro proprio perché in scadenza fra un anno.