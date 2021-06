Calciomercato Milan, nuovo attaccante | Ritorno di fiamma per Schick

Il Milan cerca un attaccante in grado di sostiuire Ibrahimovic e sta seguendo Patrik Schick, che già piaceva in passato

Non solo Olivier Giroud e Batshuayi nel mirino di Paolo Maldini. Per il Milan ci sarebbe anche un altro profilo che si sta valutando per rinforzare l’attacco. Si tratta di Patrik Schick, che sta facendo fuoco e fiamme a Euro 2020. Il club rossonero lo ha seguito anche ai tempi di Giampaolo, al quale piaceva molto. Attualmente si trova al Bayer Leverkusen, che lo ha acquistato dalla Roma per circa 25 milioni di euro l’anno scorso. Schick sta trascinando la Repubblica Ceca a suon di gol e le sue prestazioni sono finite sotto la lente d’ingrandimento delle big.

Milan, ritorno di fiamma per Schick

Ben quattro gol di Schick con la Repubblica Ceca a Euro 2020, di cui una decisiva contro l’Olanda agli ottavi di finale. E la possibilità di approdare in semifinale battendo la Danimarca. Il Milan ci pensa, sa che il giocatore -classe ’96- rappresenta una soluzione ottima anche per il futuro rispetto a profili come quello di Giroud, che ha comunque un’età avanzata. Il Bayer Leverkusen lo valuta sui 30 milioni di euro.