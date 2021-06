Belgio-Portogallo, nervosismo in campo | Pepe contro Lukaku

Tanto nervosismo in campo tra i giocatori di Belgio e Portogallo: Pepe e Lukaku protagonisti di una mischia

Animi tesi tra i ventidue in campo di Belgio-Portogallo. Thorgan Hazard sta portando i Red Devils ai quarti di finale e lo stesso fratello di Eden, tra l’altro, si è reso protagonista di un episodio che ha acceso ancor di più il nervosismo in campo. Il giocatore ha subito un fallo da dietro da parte di Bruno Fernandes, fischiato da Brych. Si è accesa una mischia con protagonista anche Romelu Lukaku con Dias e soprattuto Pepe, mai estraneo a queste situazioni. Il centravanti belga è parso un po’ nervoso per tutto il secondo tempo, con la sua squadra in sofferenza.

Poco dopo un intervento di Palhinha, che ha già colpito De Bruyne costretto a uscire, su Lukaku ha ulteriormente aumentato il nervosismo, il portoghese ha involontariamente colpito sulla testa l’attaccante dell’Inter. Mischia accesa anche per il fallo di Pepe a gioco fermo: tutti in campo, comprese le panchine, con Brych in netta difficoltà per calmare la situazione.