Olanda-Repubblica Ceca, de Ligt: “Perso per colpa mia”

Parla de Ligt. Il difensore della Juventus, principale responsabile dell’eliminazione dell’Olanda da Euro 2020, non si nasconde. Ecco le sue parole

L’Olanda è fuori dagli Europei. Depay e compagni sono stati battuti, agli Ottavi di finale dalla Repubblica Ceca. Per i cechi il match, vinto per 2 a 0, si è messo in discesa quando de Ligt si è fatto espellere per un clamoroso fallo di mano.

Il difensore della Juventus è chiaramente dispiaciuto per essere stato il responsabile principale dell’eliminazione dell’Olanda: “Ovviamente fa male – riporta Corrieredellosport.it – fondamentalmente abbiamo perso per colpa mia: col senno di poi, non avrei dovuto lasciar rimbalzare il pallone. Avevamo la partita sotto controllo, soprattutto nel primo tempo e non mi sembra loro abbiano fatto altrettanto. Ma l’espulsione ha fatto la differenza”.