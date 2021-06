Olanda-Repubblica Ceca, espulso de Ligt: Var decisivo, il motivo

Svolta in Olanda-Repubblica Ceca: Orange che rimangono in dieci per l’espulsione di de Ligt, ecco perché il rosso allo juventino

Clamoroso in Olanda-Repubblica Ceca. Nell’ottavo di finale di Euro 2020 a Budapest, a inizio ripresa, de Ligt viene espulso dall’arbitro russo Karasev, richiamato al Var.

Il centrale della Juventus era stato ammonito per aver fermato Schick, lanciato verso la porta, spostando il pallone con la mano al limite dell’area. Decisione iniziale il cartellino giallo, poi il direttore di gara, richiamato al video, ha optato per l’interruzione della chiara occasione da gol e dunque per il rosso. Gara ora tutta in salita per gli Orange, con il punteggio ancora sullo 0-0 ma tutto un secondo tempo (almeno) in inferiorità numerica.