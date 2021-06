Belgio-Portogallo, infortunio De Bruyne | Italia a rischio

Kevin De Bruyne potrebbe saltare gli eventuali quarti di finale visto l’infortunio durante la partita tra Belgio e Portogallo

E’ in corso la partita tra Belgio e Portogallo, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Tegola per Roberto Martinez, che deve fare a meno di Kevin De Bruyne, uscito per infortunio poco dopo l’inizio del secondo tempo. Il trequartista belga aveva ricevuto due colpi, entrambi da Palhinha, per il quale è stato ammonito. Problema presumibilmente alla caviglia, che si è girata nel contatto.

Il ct belga ha optato per la sostituzione visto il problema alla caviglia per De Bruyne, che a questo punto potrebbe saltare la partita con l’Italia se i Red Devils dovessero superare il turno. Martinez ha mandato in campo Mertens.