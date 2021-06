CM.IT – Fiorentina, il punto tra Italiano e Fonseca: nessuna firma in programma

Situazione caotica in casa Fiorentina, non tramonta la pista Italiano e contatti in corso con Fonseca ma panchina ancora in bilico

Tiene banco ancora la questione allenatore in casa Fiorentina. Dopo la burrascosa separazione con Gattuso, il presidente Commisso è alla ricerca di un tecnico, ma l’orizzonte in casa viola è piuttosto nebuloso.

Stando alle ultime informazioni in possesso della redazione di Calciomercato.it, come raccontato già ieri non è ancora tramontata la pista Vincenzo Italiano. Trattativa che proseguirà almeno fino a domenica, quando è previsto il ritorno in Italia dei proprietari dello Spezia. C’è tensione però tra Italiano e lo Spezia e al momento la Fiorentina non è riuscita a sbloccare l’affare senza pagare la famosa penale. Rimangono i contatti con Fonseca, come alternativa, ma al momento, in generale, non si intravedono firme in programma a stretto giro di posta anche perché in seno al club toscano continuano a esserci varie correnti di pensiero.