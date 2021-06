CM.IT | Continua l’intrigo Italiano: la Fiorentina è più lontana

Continua la trattativa tra la Fiorentina e Italiano: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ora filtra pessimismo

L’intrigo Italiano continua, stasera filtra grande pessimismo sulla trattativa che doveva portarlo alla Fiorentina. La Viola ha perseguito la strada di risolvere la pratica attraverso la diplomazia nei rapporti e non pagando la clausola ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, finora quest’idea non ha funzionato e Italiano al momento è più lontano dalla Fiorentina. Allo stato attuale la trattativa è saltata, vedremo se domani Commisso ci riproverà. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Italiano rischia di essere la vittima principale, perché in queste condizioni è difficile anche che possa rientrare in casa Spezia. Lunedì la proprietà americana del club ligure è attesa in Italia e, a prescindere dall’esito della vicenda Fiorentina, non dovrebbe continuare l’avventura con Italiano.