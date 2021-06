Napoli, l’agente di Jorginho apre al ritorno in azzurro, ma solo una volta concluso il contratto con il Chelsea

Protagonista nel centrocampo della nazionale italiana ad Euro 2020 e ancora prima vincitore della Champions League con la maglia del Chelsea, Jorginho è ormai salito alla ribalta ed è ormai una pedina fondamentale sia per Tuchel che per Mancini. Il centrocampista italo-brasiliano ha un contratto valido sino al 2023, ma il suo agente non ha escluso il ritorno in Italia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Napoli, l’agente di Jorginho apre al ritorno

Joao Santos, agente del giocatore, ha parlato così a ‘Radio Kiss Kiss’: “Prima la Champions, ora l’Italia: si è guadagnato tutto questo. L’Italia di Mancini mi ricorda il Napoli di Sarri. Tornare in Italia? Il suo obiettivo è quello di onorare il contratto con il Chelsea: restare a Londra almeno sino a fine contratto. Se poi non dovessero rinnovargli il contratto lui sarebbe felice di tornare in Italia, magari al Napoli”.

Una possibilità da non escludere dunque, ma che potrebbe concretizzarsi soltanto in un futuro tutt’altro che prossimo. La priorità del centrocampista è al momento il Chelsea, per un eventuale ritorno in Serie A e in particolare in azzurro, se ne potrebbe discutere soltanto a partire dal 2023.