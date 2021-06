Calciomercato Napoli, assalto a Emerson Palmieri: il piano con il Chelsea

Calciomercato Napoli, Emerson Palmieri obiettivo conclamato degli azzurri: ecco la strategia del ds Giuntoli con il Chelsea

Il Napoli ragiona sulle mosse di mercato per accontentare le richieste di Spalletti. Azzurri che come di consueto si muoveranno con circospezione e mai come quest’anno con un occhio al bilancio, cercando anche di perseguire l’obiettivo di De Laurentiis di abbassare il monte ingaggi.

Da questo punto di vista, la pista Emerson Palmieri sembrerebbe fuori portata, visto lo stipendio da 4 milioni di euro del laterale mancino. Ma secondo il ‘Corriere dello Sport’, il ds Giuntoli starebbe tessendo la tela con il Chelsea per strappare un’intesa simile a quella dello scorso anno che permise l’arrivo di Bakayoko. Il prestito, tuttavia, presupporrebbe un rinnovo di Emerson visto il contratto in scadenza il prossimo anno. Difficile, anche se non impossibile.