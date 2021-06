Napoli, non solo Koulibaly e Fabian | Altro talento sul mercato

Non solo Koulibaly e Fabian Ruiz, il Napoli potrebbe mettere sul mercato anche Lorenzo Insigne

In scadenza di contratto tra un anno, Lorenzo Insigne è reduce da un’ottima stagione ed è protagonista con l’Italia a Euro 2020. Il capitano del Napoli non ha però ricevuto chiamate per il rinnovo, fattore che aumenta le indiscrezioni di calciomercato sul suo addio. Dalla Liga spagnola e dalla Premier League, del resto, non mancano le pretendenti che offrirebbero a De Laurentiis la possibilità di ricavare molti soldi dalla sua cessione in questa estate.

Insieme a Koulibaly e Fabian Ruiz, riporta ‘Tuttosport’, anche Lorenzo Insigne potrebbe essere messo sul mercato. Il capitano, infatti, non sembra disposto a rivedere al ribasso il suo ingaggio. La necessità di ridurre il monte stipendi dei campani, invece, potrebbe spingere la società a valutare ogni offerta interessante.