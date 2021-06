Calciomercato Juventus, rebus Dybala | Non si aspetta Ronaldo: decisione presa

Il futuro di Paulo Dybala fa discutere da mesi. Ora in casa Juventus è in programma la decisione finale: non si aspetta più Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala al centro dei pensieri della Juventus. L’attaccante argentino è da mesi nell’occhio del ciclone tra addio e possibile permanenza in bianconero. La scorsa stagione ha portato un lungo periodo ai box e pochissima continuità per l’attaccante che non è riuscito a brillare agli ordini di Andrea Pirlo. Il futuro è stato argomento gelido per diversi mesi in casa bianconera.

Le contrattazioni per il rinnovo di contratto dell’attaccante sono andate in stand by fin dallo scorso inverno. Le prospettive per la Joya sembravano legate a un addio a parametro zero nel 2022 o a un interessante scambio con una big internazionale. Poi qualcosa è cambiato. In primis, l’allenatore che siede sulla panchina della Juventus. Il ritorno di Massimiliano Allegri rappresenta inevitabilmente un assist al bacio per la permanenza del calciatore argentino a Torino. Ora arrivano grandi novità per i bianconeri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, pronta la svolta per Dybala: Allegri ora accelera

Il futuro di Dybala per mesi si è intrecciato con il rebus legato a Cristiano Ronaldo. Ora, però, la Juventus non ha più intenzione di aspettare le decisioni del fenomeno portoghese, secondo quanto riporta il ‘Corriere di Torino’. I bianconeri hanno deciso che non vogliono perdere l’attaccante e porteranno avanti i contatti con Jorge Antun, agente del calciatore, per il rinnovo di contratto dell’argentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

La chiamata arriverà, a prescindere da Ronaldo, ancora impegnato, da protagonista, con il suo Portogallo a Euro 2020. L’addio o l’eventuale permanenza del bomber ex Real Madrid influenzeranno inevitabilmente il mercato in entrata, ma ormai la strada pare tracciata. Dybala è una priorità per la nuova Juventus: all’orizzonte il rinnovo di contratto.