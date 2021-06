CMIT TV | Cordella: “Marco Rossi? Deve solo ringraziare Mancini”

Intervenuto in diretta sulla CMIT TV, il direttore sportivo Fabio Cordella ha parlato di Marco Rossi: “Se allena ancora lo deve a Mancini”

Nel corso del Calciomercato Show, è intervenuto anche Fabio Cordella. Uomo d’affari e direttore sportivo che nella sua carriera ha girato diverse società prestigiose in giro per il mondo: come il Royale Union Saint-Gilloise, il Treviso, il Vasco da Gama e l’Honved. Proprio nell’esperienza come direttore sportivo dello storico club ungherese, Fabio Cordella ha affidato l’incarico di allenatore a Marco Rossi, attuale CT dell’Ungheria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Ai microfoni della CMIT TV, ha parlato di come è entrato in contatto con il tecnico italiano: “Io sono stato ingaggiato dall’Honved perché cercavo un direttore che avesse esperienza internazionale e che parlasse qualche lingua. Fui contattato da Mr. Hemingway, che voleva ottenere dei risultati senza svenarsi come nelle annate precedenti. A maggio del 2011 inizio a fare il direttore sportivo per l’Honved, e già dopo un mese vengo contattato da un agente che mi ha presentato Marco Rossi. Ci incontrammo in un ristorante di Budapest, ricordo con piacere che mi offrì il pranzo, avemmo una lunga chiacchierata. Rimasi molto stupito del pensiero calcistico di quest’uomo”.

CMIT TV | Fabio Cordella: “Marco Rossi? Bene l’allenatore, meno l’uomo”

Fabio Cordella ai microfoni della CMIT TV ha spiegato come ha fatto a convincere la proprietà ungherese ad affidare la panchina a Marco Rossi, con l’ausilio di Roberto Mancini. “Venendo solamente da esperienza in C2 e Serie D, da diversi esoneri, convincere la proprietà americana non è stato facile. Marco Rossi se allena deve dire grazie sia a me che al CT della Nazionale italiana Roberto Mancini, perché convincere la proprietà americana non era così semplice e chiesi a Mancini di dire che collaborava da tre anni in via ufficiosa con il Manchester City. E Mancini mi ha fatto la cortesia”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una riconoscenza che, a quanto ci ha raccontato l’ex direttore sportivo dell’Honved, non c’è stata da parte dell’attuale CT dell’Ungheria. “Diciamo che Mancini è stato il garante su Marco Rossi e lui dovrebbe ringraziarlo. Qualche mese fa ho letto una sua intervista che mi ha fatto male, perché leggere ‘Roberto non lo sento, mi chiamava solamente quando allenavo il figlio’ non è stato il massimo. Se stai lì dovresti accendere un cero ogni giorno. Insomma, dell’allenatore Marco Rossi posso parlare solo bene, mentre dell’uomo non posso dire lo stesso”.