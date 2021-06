Calciomercato Milan, Leao in partenza: ecco il sostituto

Calciomercato Milan, Rafael Leao non è incedibile: il portoghese via con una buona offerta, i rossoneri individuano il successore

Il Milan intensifica le manovre di mercato, in avvicinamento all’inizio della prossima stagione. Già salutati Donnarumma e Calhanoglu il cui contratto si è esaurito, può dire addio ai rossoneri anche Rafael Leao. Il portoghese non ha confermato le aspettative che si nutrivano su di lui, a fronte di una buona offerta può essere sacrificato. Il ‘Corriere dello Sport’ ribadisce l’interesse del Marsiglia, ma anche Everton e Wolverhampton seguono la situazione.

Ritorna d’attualità, per rimpiazzare il lusitano, il nome di Mikel Damsgaard. Il giovane danese si sta mettendo in luce anche a Euro 2020 ed è reduce da un’ottima annata con la Sampdoria. Rossoneri pronti a formulare un’offerta ai blucerchiati se la situazione lo richiedesse, la possibilità di schierarlo in vari punti dell’attacco sarebbe un plus notevole per Pioli.