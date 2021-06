CM.IT | Panchina Sampdoria, domani giornata decisiva: le ultime da Giampaolo a D’Aversa

Gli ultimi aggiornamenti sulla panchina della Sampdoria: la giornata di domani potrebbe essere già decisiva

Sono ore decisive per la panchina della Sampdoria. Ferrero non ha ancora sciolto i dubbi, ma la giornata di domani potrebbe risultare già decisiva per il nuovo allenatore blucerchiato. Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, Giampaolo è ancora il favorito, ma la sua firma non è così scontata in quanto restano ancora dei nodi da sciogliere.

Non c’è l’accordo totale tra le parti, e la dirigenza della Samp non trascura così le piste D’Aversa e Iachini. Entrambi i tecnici, rispettivamente ex Parma e Fiorentina, sono ancora in corsa per la panchina blucerchiata.