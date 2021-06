Calciomercato Sampdoria, incontri e contatti con D'Aversa e Iachini

La panchina della Sampdoria è senza ancora un padrone, dopo l’addio di Claudio Ranieri: D’Aversa e Iachini in lizza

Dopo l’addio di Claudio Ranieri, che non ha trovato l’accordo per il prolungamento contrattuale col presidente Massimo Ferrero, la Sampdoria non ha ancora un nuovo allenatore. Il casting continua e sono diversi i nomi accostati alla panchina blucerchiata: dall’ex Marco Giampaolo, ad Alessio Dionisi, finito poi al Sassuolo, passando per Patrick Vieira, Roberto D’Aversa e Beppe Iachini. Sugli ultimi due si concentra la nostra attenzione: stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, con entrambi gli allenatori è stato trovato un accordo di massima, in via di definizione, di quello dell’ex tecnico del Parma vi avevamo svelato tutti i dettagli nelle scorse settimane. Domani è previsto un incontro con D’Aversa, mentre Iachini continua ad avere contatti telefonici con i dirigenti blucerchiati. La sensazione è che una decisione definitiva verrà presa entro i primi giorni di questa settimana, presumibilmente mercoledì, dopo aver chiuso il cerchio dei colloqui. La Samp è al lavoro per il nuovo allenatore, ma con Ferrero le sorprese sono sempre dietro l’angolo.