Calciomercato Milan e Roma, richiesta folle per Belotti

Novità importanti per il calciomercato di Milan e Roma, ormai da tempo sulle tracce di Andrea Belotti del Torino

Ricco di colpi di scena sul fronte allenatori e calciatori, il calciomercato estivo ufficialmente non è ancora iniziato, ma ha già regalato sussulti importanti per quanto riguarda la Serie A. L’ultimo in ordine di tempo è l’ingaggio da parte dell’Inter di Hakan Calhanoglu. Dopo aver perso il turco e Donnarumma a parametro zero, il Milan è chiamato ora ad una reazione importante sul mercato in entrata e non solo per quanto riguarda l’erede dell’ex Bayer Leverkusen. Centrocampo, attacco e trequarti vanno rinforzati in vista del ritorno in Champions League. Per quanto riguarda il centravanti, arrivano notizie importanti sul fronte Andrea Belotti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu all’Inter | “Mi sono messo a ridere”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, offerta alla Juventus per l’erede di Calhanoglu | Ostacolo Mourinho

Calciomercato Milan e Roma, Belotti in vendita: ecco il prezzo

Seguito anche dalla Roma, l’attaccante azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per ora non ha dato segnali sul fronte rinnovo. Una situazione che ha convinto Cairo a giudicare cedibile il giocatore, ma non ad abbassare le proprie pretese. Secondo ‘Tuttosport’, infatti, nel corso dei recenti e nuovi sondaggi effettuati, giallorossi e rossoneri si sono sentiti chiedere ben 34 milioni di euro per il ‘Gallo’. Una cifra ritenuta eccessiva per un calciatore in scadenza tra 12 mesi.