Calciomercato Milan, sorpasso alla Juventus per Kaio Jorge

La Juventus e il Milan si sfidano per Kaio Jorge, ma i rossoneri tentano il sorpasso per l’attaccante brasiliano: prezzo fissato

La Juventus e il Milan sono alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare il reparto offensivo delle rispettive rose. L’obiettivo è quello di sfruttare le occasioni che presenterà il calciomercato, a cui le dirigenze restano molto attente. Paolo Maldini deve dare una scossa all’ambiente dopo l’addio a parametro zero di Hakan Calhanoglu, approdato all’Inter, e di Gianluigi Donnarumma. Un momento delicato per il club rossonero, che starebbe sfidando la Juventus per mettere le mani su Kaio Jorge. Del giocatore brasiliano si è parlato anche dell’interesse della Lazio, come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi.

Juventus e Milan, fissato il prezzo per Kaio Jorge

Secondo quanto riferito da ‘UOL Esporte‘, la Juventus tiene d’occhio la situazione legata a Kaio Jorge, ma il Milan fa sul serio per l’attaccante brasiliano. I rossoneri starebbero lavorando per aprire delle trattative attraverso degli incontri con la dirigenza del Santos per raggiungere un possibile accordo. La richiesta del club brasiliano si aggira intorno ai 10 milioni di euro, non bassissima considerando che Kaio Jorge si libererà a zero a dicembre e da luglio sarà libero di firmare gratis. Ma il giocatore avrebbe già ribadito di non voler andar via a zero, per permettere al Santos di incassare qualcosa dalla sua cessione.