Manuel Locatelli incanta ad Euro 2020 e la Juventus continua la sua caccia ma deve fare i conti con la strategia del Sassuolo

Locatelli incanta ad Euro 2020: due prestazioni super per il centrocampista del Sassuolo contro Turchia e Svizzera, condite con la doppietta contro gli elevatici. Un impatto importante per il 23enne ex Milan, da tempo al centro delle voci di mercato. La Juventus lo segue da almeno un anno e già la scorsa estate provò a portarlo a Torino. Cherubini ci sta riprovando anche in queste settimane, consapevole che la concorrenza aumenta, anche considerato l’ottimo Europeo che sta facendo, e di conseguenza anche il prezzo.

Rispetto ai 40 milioni di due settimane fa, il Sassuolo spera di poter ricavare una somma più alta. Proprio per questo, la volontà della società emiliana è di attendere, sperando di scatenare un’asta internazionale e ricavare il massimo possibile dalla sua cessione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, il Sassuolo spera nell’asta per Locatelli

La strategia di attesa del Sassuolo si scontra però con la volontà del calciatore. Non è un segreto che Locatelli voglia trasferirsi alla Juventus e che speri in una buona riuscita dell’affare. Il calciatore preme per approdare a Torino, una volontà che deve fare i conti con la voglia del club neroverde di aspettare il proseguo degli Europei, sperando in altre ottime prestazioni per vedere schizzare in alto il prezzo.