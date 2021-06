Juventus, resta un’incognita il futuro di Cristiano Ronaldo: in caso di addio il suo posto in attacco potrebbe essere preso da Mauro Icardi

Il mercato della Juventus deve ancora entrare nel vivo, ma la priorità in casa bianconera sembra essere un centrocampista. E’ questa la prima richiesta fatta da Massimiliano Allegri, che sogna Manuel Locatelli. Per il giocatore del Sassuolo il club bianconero avrebbe pronta una proposta che includerebbe anche l’inserimento del difensore Radu Dragusin. Ma molto del mercato juventino dipenderà dalle scelte in attacco. Dybala ha il contratto in scadenza nel 2022, così come Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese potrebbe lasciare Torino dopo gli Europei, anche se i club in grado di soddisfare le sue pretese economiche si contano sulle dita di una mano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Uno di questi club potrebbe essere il Paris Saint-Germain. Se però Ronaldo dovesse approdare a Parigi, appare chiaro che il club transalpino sarà costretto a lasciar partire qualcuno in attacco. E in questo senso il maggiore indiziato resta Mauro Icardi. A tal proposito l’argentino potrebbe rappresentare una soluzione proprio per la Juventus. Lo ha sottolineato Nicola Gallo a ‘Top Calcio 24’: “Con Ronaldo a Parigi sarei sorpreso di non vedere Icardi vestire la maglia bianconera”.