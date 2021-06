Non solo la Lazio su Valentin Rosier che piace anche a Marsiglia e Celtic oltre al Besiktas: le ultime sul laterale francese

La Lazio lavora sulla rosa da mettere a disposizione del neo tecnico Maurizio Sarri, che attende trepidante i primi rinforzi. Tra i calciatori nel mirino dei biancocelesti c’è anche il laterale francese Valentin Rosier, classe 1996 dello Sporting, reduce però dall’ultima annata in prestito in Turchia al Besiktas. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it non ci sarebbe però solo la Lazio sul talentuoso terzino transalpino, che è nel mirino anche di Celtic e Marsiglia oltre che della stessa società turca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lotta serrata quindi per Rosier che al Besiktas ha messo insieme un’ottima stagione a livello personale, condita peraltro anche da tre reti e ben sette assist. La richiesta dello Sporting si assesta sui 6/7 milioni di euro per la cessione del laterale francese ex Digione.